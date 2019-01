Karczewski: Niech Andruszkiewicz pokaże co potrafi Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

- To pan premier go powołał i jestem przekonany, że to jest dobra nominacja. Ocenimy go za jakiś czas - mówił w Polsat News o powierzeniu Arturowi Andruszkiewiczowi teki wiceministra cyfryzacji marszałek Senatu Stanisław Karczewski.