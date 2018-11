Rzecznik Kremla skrytykował Morawieckiego za wypowiedź o Nord Stream 2

Kremlin.ru [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji w Hamburdu powiedział, że po uruchomieniu Nord Stream 2 Władimir Putin będzie mógł zaatakować Ukrainę. - To niefortunna wypowiedź. Projekt jest opłacalny ekonomicznie. Jest atrakcyjny nie tylko dla dostawców, ale także dla odbiorców gazu w Europie - odpowiedział rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow.

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w Hamburgu w konferencji FOTAR 2018 (The Future of Transatlantic Relations).

Szef polskiego rządu podkreślił, że Polskę i Niemcy dzieli podejście do budowy gazociągu północnego "Nord Stream 2.

- Znam stanowisko niemieckiego rządu, że to jest projekt biznesowy, ale na wschód od Odry nikt w to nie wierzy - mówił Morawiecki. Jego zdaniem z punktu widzenia naszego kraju jest to projekt niebezpieczny.

Morawiecki dodał, że Nord Stream 2 stanowi duże zagrożenie dla Ukrainy, przez którą obecnie przebiega rosyjski gazociąg.

- Co powstrzyma Władimira Putina od wmaszerowania do Kijowa - ocenił. - Teraz jest zależny od transferu gazu przez Ukrainę i musi liczyć się z ogromnymi reperkusjami. Kiedy powstanie Nord stream 2, nie będzie już od tego zależny - dodał.

Do słów Morawieckiego odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - To próba upolitycznienia projektu komercyjnego - powiedział.

- Słyszymy o bezpośrednich groźbach wobec tego projektu ze strony Stanów Zjednoczonych. To próba zmuszenia Europejczyków do zakupu nierentownego, droższego amerykańskiego paliwa. Nawet nie próbują ukryć nieuczciwej konkurencji - powiedział Pieskow.

- Gospodarka mówi sama za siebie. Nord Stream 2 jest ekonomicznie opłacalny dla Europy, zwłaszcza dla Niemiec. Zużycie gazu w Europie rośnie - dodał.

Budowie gazociągu Nord Stream 2 łączącego Rosję i Niemcy sprzeciwiają się m.in. USA, Ukraina, Dania, Litwa, Czechy, Estonia, Łotwa, Słowacja, Rumunia, Węgry i Chorwacja.