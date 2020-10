Pracownikom-rodzicom trudniej jest pracować z domu

Od tego, jak rodzice radzą sobie z opieką nad dziećmi, zależy ich efektywna praca. Dlatego też, w reakcji na wiosenny lockdown, część firm zastępowała mniej potrzebne w sytuacji pandemii benefity wsparciem dla rodziców. Inne wprowadziły nowe udogodnienia wspierające pracowników w godzeniu ról, choć nie była to oferta dostępna powszechnie, a wyróżniała najlepszych pracodawców – zauważają eksperci w raporcie „Rodzina, ach rodzina! Jak wspierać pracowników w godzeniu różnych ról życiowych?" przygotowanym przez Well.hr i PwC.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że jesteśmy dzisiaj w szczególnej sytuacji. Część starszych dzieci wraca do nauczania zdalnego i nie wiemy, co nas czeka w kolejnych tygodniach i miesiącach; być może także młodsze dzieci będą musiały zostać w domu.

– Wiemy jednak, że firmy, które zawczasu miały przygotowaną ofertę dotyczącą usług opiekuńczych, znacznie sprawniej dostosowywały ją do sytuacji pandemii – podkreślają eksperci Well.hr i PwC. Według nich, pracodawcy bogatsi o covidowe doświadczenia coraz częściej zdają sobie sprawę, że nie uciekną przed koniecznością wspierania pracowników w opiece nad dziećmi i bliskimi. Aktualne pozostają pytania o to, jakiego wsparcia udzielać i jak stworzyć pracownikom warunki umożliwiające godzenie różnych ról społecznych.

Raport podsuwa szereg propozycji dla firm, które chciałyby pomóc swym pracownikom w godzeniu różnych ról życiowych w nowej rzeczywistości. Co ciekawe, wiele z nich nie wymaga wcale wielkich nakładów finansowych – wystarczy dobre nastawienie pracodawcy i menedżera.

Jednym z pomysłów jest zachęcanie pracowników do ustalenia grafiku pracy dopasowanego do ich preferencji i sytuacji życiowej. Warto też umożliwić pracownikom samodzielne ustalanie priorytetów i planowanie projektów, nad którymi pracują. Pokazuje to pewien styl zarządzania w firmie, który integruje życie zawodowe i rodzinne pracowników, dzięki uwzględnianiu ich potrzeb i zainteresowaniu ich sytuacją osobistą.