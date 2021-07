Pandemia powiększyła grupę młodych 3XNie

Odsetek młodych, europejskich NEET (których po polsku można opisać jako grupę 3XNie), powiększył się w minionym roku do 17,6 proc. (czyli o 1,2 pkt. proc. w porównaniu z 2019 r), przy czym najbardziej wzrósł poziom bierności wśród 25-29 latków. W roku wybuchu pandemii prawie co piąty z nich nie pracował, nie uczył się ani nie szkolił (18,6 proc. – o 1,4 pkt proc. więcej niż rok wcześniej).

Unijną średnią młodych NEET zawyżają kobiety – w całej Unii ponad jedna piąta z nich (21,5 proc.) zaliczała się do grupy biernych edukacyjnie i zawodowo- co w dużej mierze było pewnie efektem obowiązków związanych z opieką nad dziećmi. (W czasie pandemii trudniej było ją łączyć z pracą czy nauką). Wśród młodych mężczyzn niemal 14 proc. w zeszłym roku nie pracowało (przynajmniej oficjalnie) nie uczyło się ani nie szkoliło.

Polska jest pośrodku skali z 16,7 proc. grupą młodych 3XNie, która powiększyła się z 16,1 proc. rok wcześniej. Podobnie jak w innych krajach, średnią podwyższały panie- prawie co czwarta młoda Polka (24 proc.) zaliczała się do grupy NEET. To nieco powyżej unijnej średniej, choć i tak sporo poniżej poziomu wielu krajów Unii- np. we Włoszech 35 proc. młodych kobiet było w grupie 3XNie a w Czechach i na Słowacji ich odsetek wynosił ok 30 proc.