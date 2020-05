Od połowy marca w USA przybyło już 38,6 mln bezrobotnych. To liczba zbliżona do jednej piątej amerykańskiej siły roboczej. Część z nich już jednak wróciła do pracy. W tygodniu zakończonym 9 maja było w USA 25,1 mln Amerykanów pobierających zasiłki dłużej niż przez tydzień.