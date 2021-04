Zachód chce za wszelką cenę rozmawiać z Putinem

Eksperci zaś wskazują, że „w Europie Sputnik nie uczyniłby przełomu". Do połowy marca Rosjanie wyprodukowali bowiem jednie 10 mln jego dawek, a w Rosji zaszczepiono mniej osób niż w mających dwa razy mniej ludności Niemczech. Tymczasem UE tylko u Pfizera zakontraktowała 400 mln dawek, a w firmie Johnson & Johnson i u Moderny – po ponad 50 mln. Wszystkie one już są dopuszczone do użytku w Unii, w przeciwieństwie do Sputnika.

Nie powstrzymało to trójki polityków od omawiania problemów Ukrainy. Ukraińskie MSZ natychmiast oświadczyło: „Nic o nas bez nas". – W Kijowie nie ma żadnych informacji, by zachodni przywódcy zawarli tam z Putinem jakieś porozumienie i teraz próbują zmusić nas do jego przestrzegania. Ale ich błędem i tak było wyrażenie zgody na takie rozmowy. Choć wygląda na to, że próbowali miękko nacisnąć Putina, by powstrzymać go od eskalacji konfliktu – wyjaśniał Fesenko.