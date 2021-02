Zachód żąda uwolnienia Nawalnego

– Możemy ruszyć do przodu ze stosunkami z Rosją, gdy będziemy rozmawiali z nią jak równy z równym. Tylko to w długookresowej perspektywie doprowadzi do tego, że w Rosji powstaną znośne warunki, a i stosunki z pozostałą częścią świata będą się poprawiać. (...) Ale nie ma wątpliwości, że Nawalny powinien zostać uwolniony – powiedział za to szef wpływowego Forum Niemiecko-Rosyjskiego, były długoletni premier Brandenburgii i przez parę miesięcy szef SPD Matthias Platzek.