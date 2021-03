Nawalny: Jestem w obozie koncentracyjnym AFP

Skazany na 3,5 roku kolonii karnej Aleksiej Nawalny poinformował w mediach społecznościowych, że przewieziono go do "obozu koncentracyjnego". IK-2 w Pokrowie to obóz jeniecki, znany z trudnych warunków, w jakich przebywają więźniowie.