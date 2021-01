Ziuganow o sytuacji w USA: Kara za kolorowe rewolucje

Ziuganow komentował wczorajsze zajścia w Waszyngtonie, podczas których tłum wdarł się do gmachu Kongresu, domagając się unieważnienia wyniku wyborów prezydenckich.

Ziuganow uważa, że po zwycięstwie Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych dochodzi do władzy "okrutna, agresywna i ekstremistyczna ekipa".

- Wraca do nich bumerang. To zapłata za kolorowe rewolucje, których w ciągu 50 lat przeprowadzili ze trzy tuziny, jeśli nie więcej - mówił Ziuganow. - Cóż, teraz za to płacą.

Jego zdaniem ta "fala" zniszczyła zarówno władców Afryki północnej, jak i Jugosławii, zburzyła "normalny" rząd na Ukrainie, a w zeszłym roku dość mocno "nadgryzła" Białoruś.

Według Ziuganowa wydarzenia w USA budzą "poważne zaniepokojenie".

- Oto konsekwencje oszukańczej kampanii złodziei. Biden to reprezentant globalnego kapitału, który pluje na Amerykę. Zależy mu tylko na narzuceniu swoich wartości - przekonywał przewodniczący KPFR.

- To przerażająca filozofia. U nich nie ma nawet taty i mamy, jest rodzic pierwszy i rodzic drugi - mówił.

Wydarzeń w Waszyngtonie nie komentuje ani Kreml, ani rosyjskie MSZ. Wypowiedział się jedynie szef Komisji Spraw Międzynarodowych Dumy Państwowej Leonid Słucki. Ocenił, że są one wynikiem rozłamu w amerykańskim społeczeństwie.