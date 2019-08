Tak lata Myśliwy. Rosja chwali się ciężkim dronem wojskowym

Amerykański magazyn "The National Interest" porównał rosyjskiego drona do B-2, amerykańskiego bombowca strategicznego o obniżonej wykrywalności, zbudowanego w układzie latającego skrzydła. Eksperci zwracają uwagę na podobieństwo Ochotnika do amerykańskiego bezzałogowca Northrop Grumman X-47B. Według "The National Interest", Myśliwy stacjonuje w bazie na terenie obwodu astrachańskiego.

YouTube / Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej