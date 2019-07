Pożar elektrowni pod Moskwą. Płoną zbiorniki z paliwem

Ministerstwo Sytuacji Kryzysowych wysłało na miejsce 10 jednostek straży pożarnej. Do gaszenia ognia przygotowują się też jednostki lotnicze.

Według agencji TASS płomienie sięgają 50 metrów.

Russian EMERCOM confirms fire at TEC-27 power plant in Moscow region, fire at "high pressure station". Newest power plant of Mosenergo, supplying power to customers of North and North-East districts of Moscow https://t.co/wuZOoZO40s #Russia pic.twitter.com/82uPlc0sUT