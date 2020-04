USA: Rząd pomoże farmerom. 19 mld dolarów na ratunek

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych współpracuje z regionalnymi i lokalnymi dystrybutorami by za 3 mld dolarów kupić produkty rolne, które zostaną przekazane bankom żywności, kościołom i grupom pomocy. Ma to pomóc dziesiątkom milionów Amerykanów, którzy w czasie pandemii stracili pracę i borykają się z poważnymi problemami finansowymi.

Departament Rolnictwa poinformował, że z 16 mld dolarów pakietu pomocowego 9,6 mld ma trafić do hodowców zwierząt, w tym 5,1 mld dol. do hodowców bydła, 2,9 mld do producentów mleka i 1,6 mld dolarów do hodowców nierogacizny.