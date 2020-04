Brytyjczycy szukają pracy w rolnictwie. Z powodu koronawirusa

Inne firmy zajmujące się pośrednictwem również odnotowują gwałtowny wzrost zainteresowania pracą w rolnictwie. Przedstawiciele związków rolniczych są zachwyceni tą tendencją, ale twierdzą, że to wciąż za mało. Mark Bridgeman, prezes Country Land and Business Association nie ma wątpliwości, że są „luki do zapełnienia", a dużym wyzwaniem będzie dopasowanie zainteresowanych pracowników z zainteresowanymi pracodawcami.