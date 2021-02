Bruksela blokuje brytyjskich rybaków. Zakaż sprzedaży żywych owoców morza

Ponieważ Wielka Brytania jest teraz odrębnym krajem, nie wolno z niej przewozić zwierząt do UE, chyba że zostały one już poddane obróbce w zakładach przetwórczych - informuje BBC.

Brytyjscy przetwórcy twierdzą, że nie mają wystarczającej liczby gotowych zbiorników do przechowywania i przetwarzania owoców morza. Ich instalacja może poważnie spowolnić eksport, czyniąc go nieopłacalnym.

Od 1 stycznia brytyjskie firmy mogą wysyłać do 27 krajów UE tylko wstępnie oczyszczone, przetworzone i gotowe do spożycia skorupiaki - wraz z eksportowym świadectwem zdrowia.

Obecnie tylko te, które wyłowiono w wodach „klasy A" - najczystszych - mogą być eksportowane z Wielkiej Brytanii do UE bez konieczności wcześniejszego oczyszczania. Jednak większość wód przybrzeżnych Wielkiej Brytanii nie należy do tej kategorii.

Przedstawiciele rządu w Londynie zapewniają, że prowadzą rozmowy z Brukselą, by znaleźć najlepsze rozwiązanie. natomiast przedstawiciele związku branżowego rybaków ostrzegają, że jeśli przepisy nie zmienią się i to szybko, to będzie to wyrok dla wielu brytyjskich rybaków, który zbankrutują. Wielu rybaków jest "bardzo sfrustrowanych", ponieważ liczyli, iż po brexicie ich sytuacja się poprawi a nie pogorszy.