Dzika reprywatyzacja: 9 mln zł szkody i brak aresztu

Prokuratura w zażaleniu wytknie także to, że w decyzji o pozostawieniu Jakuba R. na wolności, Sąd nie uwzględnił faktu grożącej mu surowej kary - do 10 lat więzienia.

Sąd nie zastosował aresztu, choć przyznał, że zebrane dowody wskazują na to, że Jakub R. dopuścił się przestępstwa - nie dopełnił obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z postępowaniem reprywatyzacyjnym nieruchomości przy ul. Nowym Świecie 24 w Warszawie. To w wyniku zaniedbań zaistniała wielomilionowa szkoda.

Były wysoki urzędnik Jakub R. – w przeszłości wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami warszawskiego Ratusza został zatrzymany w czwartek wraz z dwoma innymi osobami, i usłyszał zarzuty za niedopełnienie obowiązków, które doprowadziło do powstania szkody wielkich rozmiarów. Jednak zamiast aresztu, którego dla R. chciała prokuratura, Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa nałożył na niego łagodne środki – dozór polegający na tym, że dwa razy w miesiącu ma się stawiać na policji, oraz zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi - w praktyce trudny do wyegzekwowania.

Odszkodowanie z Kanady

Postępowaniem reprywatyzacyjnym zajmowali się Jakub R. oraz dwoje pozostałych urzędników, i – jak twierdzą prokuratorzy – dopuścili się karygodnych zaniedbań. Nie zgromadzili wszystkich dowodów niezbędnych do tego, żeby prawidłowo rozpoznać sprawę, w tym nie zweryfikowali stanu prawnego kamienicy przy Nowym Świecie. Jakub R. i jego współpracownicy – co wskazują śledczy - nie wystąpili do Ministerstwa Finansów o dokumenty dotyczące odszkodowania za tę nieruchomość. W efekcie, Ratusz wydał decyzję reprywatyzacyjną chociaż roszczenia do połowy nieruchomości były spłacone.

„W toku śledztwa ustalono, że rząd kanadyjski, na podstawie przepisów układu indemnizacyjnego zawartego miedzy Rzędem PRL i Rządem Kanady, wypłacił odszkodowanie w stosunku do zgłoszonego roszenia za 1 udziału w prawie własności nieruchomości” – podaje Prokuratura Krajowa. I zaznacza, że przez zaniedbanie obowiązków urzędników doszło do wydania „bezzasadnych decyzji administracyjnych o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego” nieruchomości oraz „wyrządzenia szkody majątkowej w mieniu m.st. Warszawy i Skarbu Państwa w kwocie ponad 9 milionów złotych” – stwierdza Prokuratura Krajowa.

Dla lokatorów, skutki decyzji Ratusza były dramatyczne.

- Kamienica została oczyszczona niemal całkowicie z lokatorów. Za tym, jak i za innymi przypadkami dzikiej reprywatyzacji w Warszawie kryje się ogromna krzywda ludzka – mówi nam Ewa Andruszkiewicz, działaczka lokatorska.

- Kamienicę przejął biznesmen i rodzina tureckiego pochodzenia. Zgłosił się jako pełnomocnik spadkobierców po dawnych właścicielach, wkrótce na klatce pojawiło się ogłoszenie że kamienica jest przejęta i wszyscy mają płacić czynsz nowemu właścicielowi - opowiada nam jeden z lokatorów. - Czynsz został podniesiony, a mieszkańcy niebawem dostali wypowiedzenia żeby opuścić lokale w ciągu trzech lat, ponieważ tu będą mieszkać nowi właściciele – zaznacza nasz rozmówca. Jak mówi, dziś w kamienicy z „dawnego składu” została tylko jedna lokatorka, starsza pani, mieszkająca tu od wielu lat.

Zarzuty dla podejrzanych - jak podaje Prokuratura Krajowa - „obejmują działanie na szkodę interesu prywatnego osób najmujących lokale mieszkalne przy ul. Nowy Świat 24 oraz na szkodę interesu publicznego w postaci wiarygodności i zaufania obywateli do jednostki samorządu terytorialnego – m.st. Warszawy”.

Niezależnie od obecnej sprawy karnej, blisko dwa lata temu Prokuratura Regionalna w Warszawie wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji Ratusza, na mocy której oddano „osobom fizycznym, reprezentowanym przez pełnomocnika” w użytkowanie wieczyste zabudowany grunt o powierzchni 168 m2 przy ul. Nowy Świat 24.