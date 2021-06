Zandberg: Czarnek chciałby być ojcem całego narodu

Minister Czarnek odnosząc się do projektowanych zmianach w Prawie oświatowym wskazał, że kurator oświaty ma być wyposażony narzędzia, dzięki którym będzie mógł bronić prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich światopoglądem. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone, kurator oświaty będzie miał decydujący głos przy wyborze dyrektorów szkół. W nowelizacji prawa oświatowego pojawi się też nowe uprawnienie dla organu nadzoru. Jeżeli dyrektor szkoły nie będzie realizował zaleceń kuratora oświaty, ten będzie mógł wystąpić do samorządu z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Kurator będzie też mógł złożyć wiążący wniosek do organu prowadzącego szkołę o zawieszenie dyrektora w pełnieniu obowiązków, jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sprawach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów.

- Pan Czarnek chyba pomylił stulecie, w którym żyje i czasem się też zachowuje, tak jakby mylił kuratoria oświaty, jednego dnia z kuriami, a innego dnia z prokuraturą. Problem polega na tym, że konsekwencje tych różnych ideologicznych obsesji pana ministra Czarnka spadają na dzieciaki, które i tak mają pod górkę, bo pan minister Czarnek nie poradził sobie specjalnie dobrze z organizacją nauki zdalnej - ocenił w piątek w TVN24 Adrian Zandberg.