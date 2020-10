Zandberg o posłach Konfederacji: Pajacują

- Jeśli decydujemy się na przyjęcie środków zapobiegawczych, to odpowiedzialność za innych powinna nas skłonić do tego, żeby się podporządkować - mówił polityk partii Razem.

- To pajacowanie, co wyczyniają ostatnio posłowie Konfederacji w tej sprawie. Żeby pajacowali na własny rachunek i było to tylko ośmieszaniem się tego czy innego posła, to pół biedy, ale są osoby starsze i chore, i to brak myślenia o nich - dodał poseł klubu Lewicy.

Zdaniem Zandberga w obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce kluczowe jest, żeby "sprawnie działała inspekcja sanitarne i żeby sprawnie identyfikować potencjalne łańcuchy zakażenia". - A z tym mamy problem. Skala powoli zaczyna robić się taka, że nasz system zaczyna się dusić - ocenił.

Zandberg ostrzegał, że przy dalszym wzroście hospitalizacji osób chorych na COVID-19 "system się zakorkuje, a to znaczy, że na większą skalę będą umierać osoby starsze, osoby, które potrzebują pomocy lekarskiej, a nie będą mogły jej dostać".

Rządzącym polityk zarzucił "zmarnowanie sporo czasu" w sprawie walki z epidemią. - Bardzo poważne pytanie brzmi, czy miejscem, które przyczynia się do rozpowszechniania epidemii są szkoły. Są bardzo poważne powody, żeby tak sądzić - podkreślił.