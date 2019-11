Adrian Zandberg: Ziobro przed Trybunał Stanu? Ręka nie zadrży

- Jaką możemy mieć pewność, że ta decyzja prokuratorska jest podjęta w oparciu o przesłanki inne niż polityczny nacisk, w chwili, kiedy zwierzchnikiem prokuratury jest polityk i to polityk skrajnie prawego skrzydła Prawa i Sprawiedliwości? - pytał w rozmowie z TVN24 Adrian Zandberg.

- Mówiliśmy o tym także w kampanii wyborczej. Jednym z elementów przywracania porządku, praworządności w Polsce będzie także rozliczenie osób, które dopuszczały się działań antykonstytucyjnych. Minister Ziobro niewątpliwie się na tej liście znajduje - stwierdził jeden z liderów partii Razem.

- To nie jest kwestia, żeby głośno wygrażać, tylko, żeby ręka nie zadrżała, kiedy trzeba zagłosować, jak to się co niektórym przydarzyło. Moja deklaracja jest jasna: Lewicy w tej sprawie ręka nie zadrży - dodał.