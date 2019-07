Zandberg o Białymstoku: Nienawiść przerodziła się w przemoc a państwo nie obroniło pokojowo nastawionych obywateli

- Dla mnie jest czymś bardzo ważnym i wzmacniającym to, jak wiele osób mówi nam, że to jest dobry wybór, że to jest taki sygnał nadziei dla nich - ocenił we wtorek w #RZECZoPOLITYCE Adrian Zandberg. Zapowiedział, że do rozmów zasiądzie teraz, oprócz programowego, także zespół "organizacyjny". Ma on zająć się m.in. kształtem list wyborczych. - Nie będę mówić o deadline'ach, bo staram się trzymać zasady, żeby dotrzymywać słowa. Tak jak obiecywaliśmy przez parę miesięcy jako Razem, że będzie jedna lista na lewo od Platformy, że zrobimy wszystko, żeby lewicowi wyborcy nie stanęli przed wyborem, co mają zrobić, bo są dwie konkurencyjne listy na lewo od PO i dotrzymaliśmy słowa. Tak samo chcę dotrzymywać słowa, jeżeli chodzi o kolejne etapy tego projektu - zapowiedział polityk Razem. - Mogę obiecać, że robimy wszystko, żeby to stało się jako najszybciej - dodał.

- Myślę, że już czas przestać myśleć dzisiaj, w perspektywie tej kampanii wyborczej, o położeniu Razem, Wiosny czy SLD, a myśleć o tym, jaką rolę ma odegrania w tych wyborach lewicowa lista. Bo to jest to, co będzie kluczowe dla odpowiedzi na pytanie, gdzie będzie Polska w 2020-2022 roku - podkreślił Zandberg.

- To te wybory są przed nami i to dzisiaj z blokiem lewicy te nadzieje bardzo wiele bardzo różnych środowisk łączy. Te środowiska są różne - ludzie, którym było blisko do Roberta Biedronia, którym blisko jest do Razem, którym blisko do SLD. Są różni ludzie, różne środowiska. Natomiast te środowiska wiele spraw łączy. Wiąże - bym to powiedział w jednym zdaniu - przekonanie, że nie podoba nam się to, co jest teraz, ale nie chcemy powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem - tłumaczył członek zarządu Razem. - Chcemy polityki, która będzie prospołeczna i świecka. Chcemy polityki, która będzie demokratyczna i sprawiedliwa społecznie. Chcemy państwa, które nie zawodzi obywateli - nie zawodzi jeśli chodzi o usługi publiczne, ochronę pracy, ale też nie zawodzi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo - dodał.

Zdaniem Zandberga państwo nie zapewniło bezpieczeństwa uczestnikom sobotniego marszu równości w Białymstoku. - Nie mam co do tego wątpliwości, że to, co stało się na ulicach Białegostoku to jest bardzo, bardzo zły sygnał. Nienawiść przerodziła się w przemoc i to na bardzo dużą skalę a państwo nie obroniło pokojowo nastawionych obywatelek i obywateli przed czymś w rodzaju ulicznego polowania. To było niestety widać na tych filmach, które krążą po internecie. Te sceny przemocy są przerażające - zauważył.

Zandberg podkreślił, że nie jest to lokalna specyfika Białegostoku, gdzie marszu organizowano po raz pierwszy. - Myślę, że coś złego dzieje się w polskiej debacie publicznej, wlało się do niej strasznie dużo takiego szlamu nienawiści i on po prostu wybija przemocą. To stało się w Białymstoku, ale mogło się stać w wielu innych miejscowościach. Ja sam w zeszłym roku, kiedy szedłem w marszu równości w Lublinie, pamiętam latające kamienie, pamiętam jeden z nich, którym zostałem trafiony, więc to nie jest tak, że to, co się wydarzyło w Białymstoku to jest coś, z czym nigdy jeszcze w Polsce nie mieliśmy do czynienia - mówił.