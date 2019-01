Zandberg: Nierówności eksplodowały. Musimy skończyć z przywilejami dla najbogatszych Fotorzepa/ Grzegorz Rutkowski

- Przepaść między biednymi a bogatymi systematycznie się powiększa. (...) Niedożywienie, dostęp do szkoły i do ochrony zdrowia, dach nad głową dla każdego - to są problemy, które dawno moglibyśmy rozwiązać. Ale to się nie dzieje, bo najzamożniejsi zagarniają coraz więcej - stwierdził Adrian Zandberg z partii Razem, komentując najnowszy raport organizacji Oxfam dotyczący nierówności społecznych.