Ranking firm doradztwa podatkowego 2020: Sukces finansowy wciąż możliwy

2019 rok okazał się kolejnym bardzo dobrym okresem dla uczestników naszego rankingu. Większość firm i kancelarii znacznie zwiększyła swoje przychody w porównaniu z rokiem poprzednim, niektóre o kilkadziesiąt lub nawet ponad 100 procent. Doradcy podatkowi nie mają jednak czasu na świętowanie sukcesów. Teraz – podobnie jak inne branże – muszą szybko przystosować się do rzeczywistości zmienionej przez epidemię.

Spośród 77. firm biorących udział w zestawieniu, swoje przychody za 2019 r. udostępniły nam 63 firmy (trzy z nich nie podały danych za 2018 r. do porównania). Ogółem 47 firm poprawiło swoje wyniki finansowe, zaś 13 odnotowało spadek.

Pierwsze miejsce, tak jak w poprzednim roku, zajęła firma EY, z przychodami wynoszącymi 268,5 mln zł. To wzrost o 31,2 mln zł.

Na trzecim miejscu jest firma Deloitte, z przychodami rzędu 233,8 mln zł. To wzrost o 16,5 mln zł. Czwarte miejsce należy do KPMG, z przychodami 186,3, czyli 14,3 mln zł więcej niż w poprzednim roku.

Szóste miejsce należy do firmy Crido, z przychodami rzędu 44,1 mln zł, co oznacza poprawę wyników o milion zł. Siódma w kolejności firma Rödl & Partner ma na koncie 36,8 mln zł, o 4,5 mln zł więcej niż w poprzednim roku. Ósme miejsce zajmuje ISP Modzelewski i Wspólnicy z przychodami wynoszącymi 28,1 mln zł, czyli o milion zł więcej, niż w poprzednim roku. Dziewiąta jest firma TPA Poland z przychodami 22,9 o ponad 4 mln zł więcej, niż rok wcześniej. Pierwszą dziesiątkę zamyka kancelaria Ożóg Tomczykowski, której przychody wyniosły 17,2 mln zł.

Jedenasta w kolejności Kancelaria GWW ma na koncie 16,9 mln zł, to o milion więcej niż w poprzednim roku. Na miejsce 12. awansowała kancelaria Dentons, której przychody wzrosły o 4,6 mln zł, do poziomu 16,2 mln zł. W poprzednim roku była notowana na miejscu 15.

Nie tylko najwięksi gracze odnieśli sukces finansowy. Kancelaria Bird & Bird poprawiła swoje wyniki aż o 122 proc. Jej przychody wzrosły z 0,68 mln zł do 1,5 mln zł.

Bartłomiej Sikora, kierujący zespołem doradztwa podatkowego w kancelarii Bird & Bird, podkreśla, że rok 2019 był bardzo dobry dla firm świadczących usługi doradztwa podatkowego. Poza dobrą koniunkturą gospodarczą wpływały na to wprowadzone przez ustawodawcę liczne zmiany podatkowe.

- Niektórzy przedsiębiorcy poczuli się zagubieni w gąszczu nowych przepisów bądź po prostu chcieli mieć pewność, że wdrażane modele biznesowe nie pociągają za sobą ryzyk prawno-podatkowych, co przekładało się na zwiększone zapotrzebowanie na poradę podatkową. Początek roku 2020 z uwagi na sytuację z COVID-19 jest dużym wyzwaniem, jednak moim zdaniem, doradztwo podatkowe powinno być ostatnią dziedziną prawa, na której przedsiębiorcy będą czy powinni oszczędzać – mówi Bartłomiej Sikora.

Bardzo dobry rok ma za sobą również spółka ASB Tax, której przychody wzrosły z 1,85 mln zł do ponad 4 mln zł, czyli o ponad 116 proc.

-Zmieniły się również projekty. W tej chwili skupiamy się na maksymalnym wykorzystaniu regulacji antykryzysowych, tam gdzie to tylko możliwe. Niezbędne jest również okazanie realnego wsparcia klientowi w tych trudnych czasach. Nie mamy z tym problemu, bo od pierwszego kontaktu z klientem zawsze nastawiamy się na długoterminową relację – mówi Bączyk.

Bliskie podwojenia swoich wyników finansowych były również inne firmy. Przychody BTTP wzrosły o 76 proc. – z 1,4 do 2,5 mln zł. Z kolei przychody kancelarii Martini i Wspólnicy wzrosły z 2,1 do 3,5 mln zł, czyli o 68 proc.

Są też spadki

13 firm biorących udział w rankingu odnotowało gorsze wyniki, niż w roku poprzednim, zwykle ze spadkiem o kilka lub kilkanaście procent. Spadek o 81 proc. ma na koncie firma Taxonity, z 580 tys. zł do 107 tys. zł. Przychody firmy TaxTone spadły o 15 proc., do poziomu 730 tys. zł. Z kolei spółka B2B Tax Banach Pietrzak odnotowała spadek o 13 proc., do 770 tys. zł.