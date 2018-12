Najważniejsi są ludzie

Prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Rz: Kierowane przez pana bydgoskie Centrum Onkologii znów wygrywa w rankingach szpitalu onkologicznych. Jaką przewagę pana zdaniem ma ta placówka nad innymi tego typu ośrodkami?

Janusz Kowalewski: Bydgoskie Centrum Onkologii jest ośrodkiem, który wyznacza nowe trendy. Wiele podjętych przez nas działań było pionierskich w kraju. Wprowadzamy nowe techniki diagnostyki i leczenia nowotworów. Swoje dążenia kierujemy także w stronę poprawy dostępu do procedur onkologicznych. Znaczną część świadczeń realizujemy w ramach pakietu onkologicznego. Uzyskanie certyfikatu diagnostyki i leczenia raka piersi (BCU) gwarantuje nam zniesienie limitów świadczeń w zakresie leczenia raka piersi na okres pięciu lat. Dlatego w planach mamy tworzenie kolejnych jednostek odpowiedzialnych za kompleksowe leczenie. Inne ośrodki onkologiczne są również na wysokim poziomie i o czołową lokatę w rankingu jest coraz trudniej.

Co jest priorytetem pana placówki?

W wizji działania koncentrujemy się na realizacji postawionego przed laty założenia: „Jesteśmy dla Ciebie", dlatego wszystkim naszym działaniom przyświeca jeden cel – dobro pacjenta.

Ilu pacjentów rocznie jest przyjmowanych w CO w Bydgoszczy? Ilu przyjeżdża spoza rejonu?

Każdego roku w Centrum Onkologii w Bydgoszczy hospitalizowanych jest ponad 20 tys. pacjentów, z czego ok. 25 proc. stanowią chorzy spoza województwa. Liczba udzielonych porad ambulatoryjnych w 2018 roku już przekroczyła 200 tys.

Dlaczego, pana zdaniem, pacjenci szukają pomocy właśnie w bydgoskim Centrum Onkologii?

Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jednym z najnowocześniejszych szpitali w Polsce oferujących kompleksowe świadczenia. Uwzględniają one wielospecjalistyczną diagnostykę, skojarzone leczenie oparte na współpracy doświadczonego personelu medycznego, rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne. Pacjenci szukają pomocy w naszym Centrum Onkologii, ponieważ wiedzą, że tutaj mogą liczyć na leczenie chirurgiczne, chemioterapię i radioterapię na najwyższym poziomie.

Jak pan myśli, dlaczego placówka od lat zajmuje pozycje jednego z liderów, jeśli chodzi o instytuty i centra onkologii?

Centrum Onkologii w Bydgoszczy to przede wszystkim wspaniała kadra specjalistów, których praca i zaangażowanie przez lata przyczyniły się do powstania jednego z najlepszych ośrodków leczenia nowotworów w Polsce. To oni są najlepszą wizytówką szpitala. Rozwijamy się, podnosimy swoje kwalifikacje, śledzimy najnowsze trendy w zachodniej medycynie i wprowadzamy je do naszej praktyki. Dodatkowo w ciągu ostatnich pięciu lat oddaliśmy do użytku m.in. nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny, nową przychodnię, Zakład Radioterapii we Włocławku oraz kompleks naukowy – Innowacyjne Forum Medyczne. Nasi pacjenci jedzą posiłki w restauracji z możliwością samodzielnego wyboru dań. To wszystko wpływa na wysoką ocenę świadczonych przez nas usług.

Jakie nowatorskie zabiegi udało się przeprowadzić w tym roku?

Przyszłość chirurgii to małoinwazyjne techniki zabiegowe. Obecnie w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów rozwijana jest technika Uniportal-VATS (operacje nowotworów płuca z cięcia 5 cm zapewniającego mniejszy ból, krótszy pobyt w szpitalu, mniej powikłań). Drugą nowością jest radioterapia stereotaktyczna wykorzystywana w leczeniu guzów mózgu. Wprowadzamy także chemioterapię podskórną, która znacznie skraca czas podania leku.

Czy placówka kupiła w ostatnim czasie jakiś nowy sprzęt?

W 2018 roku Centrum Onkologii zakupiło sprzęt za około 15 mln złotych, w tym aparat do napromieniania TrueBeam wraz z analizatorem pola promieniowania, 4 bronchoskopy (z aparatem wyposażonym w wibrującą sondę ultrasonograficzną do oceny ściany oskrzela), 2 kolonoskopy niezbędne do realizacji programów przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego, 2 aparaty USG, sprzęt do terapii nerkozastępczej oraz nowoczesny stół operacyjny.

A jakie są plany lecznicy na 2019 rok?

Nasze starania w nowym roku będą zmierzały w kierunku tworzenia jednostek odpowiedzialnych za kompleksową diagnostykę i leczenie nowotworów określonego narządu. W planach mamy powołanie ośrodków leczenia raka płuca, stercza i jelita grubego, utworzonych na wzór Centrum Onkologii Breast Cancer Unit.

