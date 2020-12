Czytelnictwo przetrwa pandemię

„Pasja do wykonywanej pracy i sympatia do czytelników" – tak przedstawiciele biblioteki odpowiadają na pytanie o receptę na sukces.

Placówka podkreśla, że dialog z mieszkańcami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby jest fundamentem dobrze działającej biblioteki. Jak działa to w praktyce? Na przykład gdy tylko pojawiają się środki na zakup książek (np. z dotacji od Biblioteki Narodowej), placówka informuje o tym swoich czytelników. Korzysta wtedy z portali społecznościowych i spisuje wszystkie pojawiające się propozycje. Czytelnik jest informowany wiadomością elektroniczną, że książka jest już w bibliotece gotowa do wypożyczenia.

Biblioteka podkreśla, że władze Sianowa cały czas pozwalają jej utrzymać siedem filii. To zaś pozwala dotrzeć do jak największej liczby czytelników na terenie gminy i miasta.

Centrum Kultury w Sianowie swoją ofertę kieruje zarówno do najmłodszych uczestników kultury, jak i tych starszych. W ostatnich miesiącach z powodu pandemii nie było wprawdzie w stanie organizować tradycyjnych imprez, ale dostosowało ofertę do oczekiwań czytelników w tym trudnym okresie.

Placówka przyjmuje telefonicznie zamówienia na książki, przygotowała też miejsce do ich odbioru. Co ciekawe, tamtejsi kinooperatorzy (kino Zorza znajduje się w centrum Sianowa, z siedzibą obok budynku Centrum Kultury) przebranżowili się i rozwożą książki do czytelników. Zamówienia na dowóz przyjmowane są od osób powyżej 60. roku życia lub tych, które nie mogą samodzielnie opuszczać swojego domu. Zamówienia można składać telefonicznie lub mailowo.

Każdy czytelnik wie, że ograniczenia nie służą promocji czytelnictwa. Lockdown był więc dla bibliotek wielką próbą. Po zdjęciu restrykcji ludzie wrócili do bibliotek, na koncerty, do kina, ale już mniej licznie. Po okresie boomu, kiedy widzieliśmy tęsknotę za kulturą, teraz wraca izolacja, ale już samodzielna, niewywołana decyzjami rządu. Ludzie obawiają się o bezpieczeństwo. Co dalej? To najtrudniejsze pytanie. Co stanie się, kiedy pandemię – w co wierzę – uda się pokonać lub opanować? Liczę, że kultura stanie się antidotum i lekarstwem na traumę postcovidową.