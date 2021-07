Umiemy robić unie

Wielokrotne podkreślenie komplementarności Konstytucji i Zaręczenia – gwarantującego podmiotowość Wielkiego Księstwa Litewskiego w ramach Rzeczypospolitej jako unii Korony i Litwy – jest jednocześnie manifestacją tego, jak głęboko zakorzenione w kulturze Polaków i Litwinów jest zrozumienie, że silna unia zbudowana musi być na fundamencie podmiotowości jej państw członkowskich, a nie na ich maksymalnym ujednoliceniu i teatralizacji ich odrębności. To wskutek poszanowania odrębności i godności Wielkiego Księstwa Litewskiego nie tylko Polacy, ale wszystkie narody Rzeczypospolitej – owej naszej unii, po jej zniszczeniu przez obcą przemoc, zbrojnie upominały się o jej odrodzenie przez kolejne 68 lat aż do 1863 r. Przesłanie zawarte w tym fragmencie deklaracji ma oczywisty wymiar współczesny – silnej unii, cieszącej się ofiarną miłością swych obywateli, nie buduje się przez maksymalną centralizację i pogwałcenie praw jej państw członkowskich. Wiemy to – robiliśmy to już ponad 230 lat temu.

Z UE i NATO

Szefowie dyplomacji Polski, Litwy i Ukrainy są jednomyślni w kwestii prawa tej ostatniej jako państwa europejskiego do przystąpienia do Unii Europejskiej oraz do NATO. Polska i Litwa deklarują przy tym swe „wszelkie możliwe wsparcie w osiągnięciu tego celu, w tym wsparcie ukraińskiego programu reform oraz współpracy z Inicjatywą Trójmorza, która funkcjonuje w ramach UE". W odniesieniu do Białorusi ministrowie deklarują poparcie dla dążących do demokracji Białorusinów i dla procesu integracji przyszłej demokratycznej Białorusi z UE. Drogą do osiągnięcia tych celów ma być egzekwowanie przez społeczność międzynarodową prawa, potępianie agresji, a także głęboka integracja społeczeństw krajów dawnej Rzeczypospolitej (młodzieży, przedsiębiorców, dziennikarzy, naukowców, innych elit opiniotwórczych).