Koronawirus. Zaraza trwa już piętnaście miesięcy. Jakie są jej skutki?

Z przykrością muszę stwierdzić, że się myliłem i to niemal w każdym punkcie moich przewidywań, które w takim razie należy nazwać pobożnymi życzeniami. Spójrzmy zatem na prognozy, które się nie sprawdziły. Po pierwsze nie wzrósł wcale przyrost naturalny, a nawet się obniżył w Polsce o 18 proc. (licząc rok do roku). Ludzie przeciwnie niż podczas stanu wojennego w 1981r. zachowują się inaczej w okresie zagrożenia, wcale nie reagują tak jak wcześniej. W stanie wojennym Jaruzelskiego potrzeby i możliwości były mniejsze (bieda) i nikt nie mógł marzyć o wyjazdach wakacyjnych, a tym bardziej za granicę. Polacy i Polki w okresie pandemii zareagowali pasywnie seksualnie – odbiło się to negatywnie na liczbie nowych urodzin. Nikt nie chce planować rodziny w okresie niepewności – „co będzie za rok, za dwa?”. Do młodych ludzi powoli dociera szczepionka antywirusowa, a to przecież o nich w końcu chodzi. Czyżby mężczyźni bali się podrywać kobiety w maskach?

Popularność tego typu portali jest ogromna i to by tłumaczyło dużą liczbę zarażeń w Polsce. W końcu nikt nie uprawia seksu w masce, ani nie pyta o negatywny wynik testu na koronawirusa, prawda? Ministerstwo Zdrowia i polscy socjolodzy oraz etycy oczywiście nie zauważyli tego zjawiska społecznego i nie opisują go. (Czy znana jest opinia prof. Magdaleny Środy, która zdążyła się już wypowiedzieć na temat Roberta Lewandowskiego?). Tymczasem zjawisko, które rozwija się żywiołowo w czasie epidemii, ma szanse zostać z nami na dłużej.

Zachowania chaotyczne

Przyrost naturalny obniżył się znacznie, a nie wzrósł, co było rezultatem logicznego myślenia. Logicznego, lecz nie dzisiejszego. Dzisiejsze myślenie społeczne jest bowiem chaotyczne i zależy z jednej strony od tego, co napiszą portale internetowe, które sieją zamęt i strach w głowach czytelników, wyparłszy wcześniej czytelnictwo gazet. Tabloidy, które walczą o sprzedaż, głównie wywołują lęk sensacyjnymi opisami i tytułami. Tak było ze straszeniem zakrzepicą po zastrzyku szczepionką Astra Zeneca. To że miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii zaszczepiło się bez skutków ubocznych tą szczepionką, już nie zostało przez tabloidy odnotowane. Zamiast tego jakaś pani Agata opowiada, jak to po zastrzyku poczuła się źle i „myślała, że umrze” – to zostało umieszczone w „Fakcie” na okładce. W dodatku napisane literami jak z horroru – „ZAKRZEPICA”. Nic dziwnego, że po takich negatywnych kampaniach ludzie nie zgłaszają się do szczepień tak licznie, jak by tego można było oczekiwać.

Napisałem, że dzisiejsze myślenie społeczne jest chaotyczne i mam na to wyborny przykład. Początkowo ludzie bali się szczepień nieznaną szczepionką, bo nie byli pewni, jakie będą tego skutki. Po głośnej aferze grupy aktorów i celebrytów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie Krystyna Janda, dyrektor stacji TVN Edward Miszczak i producent lodów Zbigniew Grycan wraz z rodziną zaszczepili się poza kolejnością – wtedy to właśnie wybuchło zainteresowanie szczepionkami. Na zasadzie: to widocznie jest „dobro rzadkie”, więc trzeba i warto je posiadać. Tak jak hulajnogę elektryczną i najnowszy laptop – bo są modne. Skoro celebryci wyprzedzili kolejkę do szczepień, to jest coś cennego i zainteresowanie szczepieniami wzrosło z 40 proc. do 80 proc.