Juliusz Braun: Ucieczka od solidarności

Dokument Unii Europejskiej zwany „wytycznymi strategicznymi” przygotowywany rutynowo przed szczytami przywódców unijnych nie wzbudzał zwykle większego zainteresowania opinii publicznej, ani kontrowersji pomiędzy krajami UE. Pisany specyficznym unijnym językiem zawiera sformułowania dość ogólne, które dopiero później stają się podstawą do konkretnych decyzji.

Tym razem, jak informuje biuletyn POLITICO, stało się inaczej. Polska jako jedyny kraj wniosła sprzeciw wobec tekstu wytycznych, nie godząc się, by fragment dotyczący polityki migracyjnej zawierał słowa „solidarność i odpowiedzialność”. To zdumiewające, ale warte zauważenia. Histeria, jaką wzbudza PiS w kampanii wyborczej wobec problemu uchodźców doprowadziła do zakwestionowania w relacjach międzynarodowych pojęcia „solidarność”. Polska domaga się usunięcia z dokumentu Unii Europejskiej słowa, które było zawsze powodem do naszej dumy.