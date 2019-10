Konflikt w Katalonii. Europo, teraz ty zdecyduj!

100 lat za egzekwowanie praw w sposób obywatelski, pokojowy i demokratyczny. 100 lat za umożliwienie ludziom głosowania, za prowadzenie debaty w parlamencie i za wprowadzanie idei. Ci ludzie, czyli moi znajomi i przyjaciele, zostali osądzeni i skazani za poglądy polityczne w XXI wieku. W Unii Europejskiej, u której podstaw leżą podstawowe prawa i swobody obywatelskie. Naturalnie pojawiają się z tego powodu poważne wątpliwości co do natury demokracji w Europie. Wynik procesu, skazujący dziewięcioro niewinnych ludzi, to historyczny błąd Hiszpanii. W niczym nie pomaga, a tylko pogarsza sprawę.

Kataloński rząd i społeczność katalońska zawsze dążyły do demokratycznego rozwiązania sporu politycznego między Katalonią a Hiszpanią. Próba rozwiązania tego kryzysu przez hiszpański rząd na drodze sądów i więziennych krat nigdy nie będzie odpowiedzią na tego rodzaju problem. Wysyłanie przeciwników politycznych do więzienia na łącznie 100 lat nie stanowi rozwiązania. Jedynym rozwiązaniem jest dialog; nad tym właśnie przez cały czas staraliśmy się pracować i właśnie tego oczekiwały parlamenty i międzynarodowi interesariusze w całej Europie w ciągu ostatnich kilku lat.

W związku z tym kluczowe znaczenie ma kwestia, by międzynarodowa społeczność odgrywała aktywną rolę w pomaganiu w rozwiązaniu konfliktu między Katalonią a Hiszpanią. Albo świat będzie interweniował w tej sprawie, albo konflikt zostanie pogłębiony i spowoduje jeszcze większe problemy u tych, którzy pragną go uniknąć. Rząd Katalonii wierzy, że istnieje rozwiązanie, jednak nie przy użyciu siły ani sądów, lecz za pośrednictwem rozmów i głosowania. Jest to możliwe i nie przestaniemy do tego dążyć, ponieważ jest to jedyne wyjście z tej sytuacji.