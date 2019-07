Jakub Bierzyński: Niech opozycja idzie do wyborów razem czyli osobno

Opozycja startuje razem

Z jednej strony najnowsze badania opinii wskazują, że jedynie idąc w zjednoczonym bloku wyborczym opozycja ma szanse powalczyć z PiS o zwycięstwo. Najnowszy sondaż Kantar dla Radia Zet nie pozostawia złudzeń. Razem demokraci mogą liczyć na 37,3 proc. poparcia. Suma elektoratów partii idących samodzielnie do wyborów daje opozycji 38,5 proc. głosów. Tak jak w sondażach przed wyborami do Parlamentu Europejskiego nie ma premii za zjednoczenie - jest kara. Podzielona opozycja dostaje o punkt mniej, ale prawdziwą premię za rozdrobnienie dostaje PiS – plus 5,6 punktu procentowego. Elektoraty partii wchodzącej w skład Koalicji Europejskiej raczej się wykluczają niż sumują. Rozdrobnienie opozycji działa jednak na korzyść partii rządzącej. Tym bardziej, że PSL i SLD według sondaży nie mają szans na przekroczenie progu wyborczego. Biorąc ten fakt pod uwagę, w wariancie rozdrobnienia głosów opozycji, PiS zdobywa 45,4 proc. co daje mu 13,2 punktów procentowych przewagi PO i Wiosną (32,2 proc.). Oznacza to samodzielne rządy Jarosława Kaczyńskiego a nawet większość konstytucyjną.

W wariancie „razem” PiS zdobywa 39,8 proc. głosów - 5,6 punktów mniej a przewaga maleje do 2,5 proc. (i to bez Wiosny). Zjednoczenie opozycji nie daje premii za jedność, lecz istotnie obniża przewidywany wynik partii rządzącej.

Odpowiedź na pierwszy rzut oka wydaje się prosta. Jedynie zjednoczona opozycja może realnie powalczyć z PiS. Niestety jak wszystkie proste odpowiedzi na trudne pytania, tak i ta może być obarczona ogromnym błędem.

Po pierwsze deklaracje w badaniach słabo przekładają się na wynik wyborczy. W wyborach do Europarlamentu Koalicja Europejska według sondaży mogła liczyć na 37 procent głosów czyli tyle samo co PiS (średnia z 11 badań od 1 maja do wyborów). Wynik przy urnach jak wiemy znacznie odbiegał od oczekiwań. Koalicja zdobyła 38 proc., czyli mniej więcej tyle ile dawały jej sondaże ale PiS aż 45 proc. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że w szerokiej zróżnicowanej światopoglądowo koalicji trudno sformułować jednoznaczny pozytywny program. Poza niechęcią do PiS niewiele wszak łączy konserwatywnych wyborców PSL, liberalnych, kosmopolitycznych zwolenników PO i lewicowych SLD czy Zielonych. Wspólne minimum programowe okazało się dość ubogie a przede wszystkim wtórne. Utrzymanie programów socjalnych PiS to postulat, który nie przysporzył Koalicji nowych wyborców a liberalnych pogrobowców Nowoczesnej wręcz zraził. Ochrona środowiska i służba zdrowia jako priorytety działań Koalicji to mało wiarygodna kopia postulatów Wiosny. Opozycja pod przywództwem Grzegorza Schetyny nie sformułowała nie tylko oryginalnych pomysłów programowych ale także nie była w stanie zaproponować spójnej wizji ładu społecznego po wygranych wyborach.

Tę lukę bardzo skutecznie wykorzystał Jarosław Kaczyński kierując kampanię w stronę światopoglądowych sporów. Na tym polu prawica mogła przeciwstawić jedność i zdecydowanie w obronie tradycyjnych wartości, rodziny, wiary i nacjonalistycznie pojętego patriotyzmu wobec oczywistych sprzeczności w deklaracjach demokratów. Prawicowa propaganda wykorzystała wszelkie rozbieżności światopoglądowe przeciwników bez litości eksploatując marginalne w istocie wydarzenia jak przemówienie Leszka Jażdżewskiego na Uniwersytecie Warszawskim czy deklarację Pawła Rabieja dotyczącą prawa do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Prawicowi spin doktorzy trafnie zdefiniowali słabe punkty bloku opozycyjnego i wyeksportowali je bez litości, do końca.



W efekcie wyborca otrzymał prosty przekaz: opozycja jedynie obiecuje to, co my wam już teraz dajemy (13 emerytura, 500+ na pierwsze dziecko) a w kwestiach światopoglądowych jest niespójna i nie wiadomo czego można się po niej spodziewać. Innymi słowy „totalni nie mają nic Polakom do zaproponowania”. Głosując na Koalicję ponosicie jedynie ryzyko, że nie dotrzyma obietnic i odbierze zdobycze socjalne, które rząd w sejmie właśnie uchwala. To zadziałało. W porównaniu z wyborami samorządowymi PiS zmobilizował 1 milion dodatkowych głosów, a Koalicja straciła blisko 2 miliony własnych. Obrona demokracji i praworządności to zbyt mało by zmobilizować Polaków. Obrona comiesięcznej daniny państwowej jest znacznie skuteczniejszym narzędziem do przekonania ludzi, by wzięli udział w wyborach. Po prostu Polacy zazwyczaj nie głosujący, bo „politycy nie dotrzymują obietnic”, bo „mój głos się nie liczy”, bo „polityka nie ma znaczenia” po raz pierwszy poczuli, że mają czego bronić. Pamiętajmy, że poczucie straty jest jedną z najsilniejszych ludzkich emocji. Ludzie zdecydowanie mniej cenią korzyści niż odczuwają ból po stracie. PiS realizując własne obietnice już przed wyborami wykorzystał ten fundamentalny mechanizm ludzkiej psychiki. Ludzie poszli masowo do wyborów, by bronić swoich przywilejów. W dzisiejszych badaniach aż 77 proc. Polaków deklaruje udział w jesiennych wyborach. To rekord i smutny paradoks. Triumf demokracji może okazać się jej klęską. Zwycięży autorytaryzm kupiony za masową redystrybucję pieniędzy publicznych.

Mając w pamięci dynamikę poprzedniej kampanii wyborczej i ostateczny wynik wyborów z wielkim dystansem należy traktować deklaracje wyrażane w sondażach. Kierując się wynikami badań możemy narazić się na kolejne bolesne rozczarowanie. Nie warto powtarzać tych samych błędów. Wynik będzie podobny.