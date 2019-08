Jeffrey Epstein: Przestępca na salonach

To nie był jego pierwszy areszt. W 2008 r. przyznał się do namawiania nieletnich do prostytucji. Został zarejestrowany jako przestępca seksualny i odsiedział 13 miesięcy w lokalnym więzieniu, z którego jednak często wychodził na przepustki. Łagodny wyrok wywołał wówczas kontrowersje. Z tego powodu po ponownym aresztowaniu milionera do dymisji podał się sekretarz pracy w administracji Donalda Trumpa Alexander Acosta. Był prokuratorem generalnym Florydy w czasie, gdy toczyła się rozprawa milionera i dzięki któremu uniknął surowszej kary.