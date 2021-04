Policjanci na tropie włamań na konta polityków

Wydział do walki z cybeprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i Prokuratura Okręgowa we Włocławku próbują ustalić, kto stał za atakami hakerskimi na konta polityków PiS. Miały one miejsce w październiku ubiegłego roku.

