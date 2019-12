Teksas: Strzelanina w kościele. Dwie osoby nie żyją

Zabił dwie osoby, zranił co najmniej trzy, zanim został postrzelony przez inną z obecnych w kościele osób.

Na rannego zabójcę rzuciło się kilku wiernych, którym udało się go obezwładnić.

Mężczyzna jest w szpitalu, jego stan jest krytyczny, podobnie jak jednej z ranionych przez niego osób.

Motywy napastnika jak dotąd nie są znane, policja prowadzi dochodzenie.

Gubernator Teksasu Greg Abbott podziękował na Twitterze tym, którzy przyczynili się do pacyfikacji zabójcy i złożył kondolencje rodzinom ofiar.

"Miejsce kultu jest święte. Jestem wdzięczny członkom Kościoła, którzy zareagowali i zapobiegli kolejnym ofiarom" - napisał gubernator.

Statement on shooting at West Freeway Church of Christ in White Settlement: pic.twitter.com/Crrrvavvs6