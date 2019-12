Belgia: Wybuch w budynku mieszkalnym. Ewakuacja

Jak poinformowała policja, prawdopodobne jest, że eksplozję mógł spowodować granat ręczny, którym rzucono w budynek. Wybuch zniszczył wejście do apartamentowca.



W budynku, w którym doszło do eksplozji znajduje się pięć mieszkań. Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani. Policja bada, co mogło być dokładną przyczyną wybuchu.



„Brussels Times” zwraca uwagę, że nie jest to odosobniony przypadek. W Antwerpii oraz okolicznych miejscowościach walczą między sobą lokalne gangi narkotykowe.