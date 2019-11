Policja próbuje odholować łódź podwodną z 3 tonami narkotyków

Władze hiszpańskie poinformowały, że po raz pierwszy stwierdzono, że tego rodzaju statek był wykorzystywany do handlu narkotykami w tym kraju.



Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, ale zdaniem hiszpańskich służb narkotyki pochodzą z Kolumbii. Okręt został zajęty w niedzielę w pobliżu portu Aldan. Dwóch z trzech członków załogi obsługujących 22-metrową jednostkę zostało aresztowanych. Zatrzymani to obywatele Ekwadoru. Władze szukają trzeciego członka załogi. - Pracujemy nad wyciągnięciem okrętu podwodnego z wody, aby sprawdzić wszystko prawidłowo - przekazał rzecznik hiszpańskiej Straży Obywatelskiej.



Handlarze narkotyków często wykorzystują okręty podwodne do przewożenia substancji. W tym roku dwukrotnie przejęto okręty, które transportowały kokainę do Stanów Zjednoczonych.

Ich użycie nie jest tak popularne w Europie, ponieważ są drogie w budowie, a sama konstrukcja powstaje w odległych miejscach, takich jak dżungla.

Większa część takich okrętów znajduje się pod wodą, dlatego trudno jest je namierzyć bez odpowiednich informacji lub wykorzystania samolotu.