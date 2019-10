USA: Grała w Pokemon Go, była świadkiem napadu. Zastrzelona

Campos zawróciła swój samochód i próbowała uciec z miejsca zdarzenia, ale podejrzani ją zauważyli i otworzyli ogień w kierunku jej pojazdu. Według policji kobieta została trafiona, a w efekcie postrzelenia uderzyła autem w pobliski budynek. Podejrzani uciekli.

Śledczy z departamentu policji w Albuquerque wydali we wtorek oświadczenie z prośbą o pomoc mieszkańców w identyfikacji przestępców. „Dwoma autami, które uczestniczyły w incydencie, były czerwony samochód (prawdopodobnie Ford Mustang) i srebrny czterodrzwiowy sedan. (...) Policja prosi ofiary napadu lub kogokolwiek innego z informacjami na temat incydentu o zgłaszanie się” - napisano.

Według znajomych Campos, których cytuje na swojej stronie telewizja ABC, zabita kobieta była wiernym użytkownikiem aplikacji Pokemon Go. - Ona i jej chłopak zawsze robili rundkę wokół tego parku, zanim wracali do domu, grając w Pokemon Go - powiedziała Cody Bell, „najlepsza przyjaciółka” 21-latki.