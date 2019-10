Pomyliła mieszkania i zabiła sąsiada. Była policjantka winna

Do zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku. Funkcjonariuszka policji z Dallas pomyliła mieszkania, weszła do sąsiedniego apartamentu i zastrzeliła mężczyznę, który tam mieszkał.

Po oddaniu strzału kobieta wezwała na miejsce posiłki. Była przekonana, że mężczyzna przebywał w jej mieszkaniu.