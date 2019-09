Policja testuje sprzęt "Spidermana". Ma zastąpić tasery

- Czy jest to paralizator, gaz pieprzowy, pałka... powstała luka stworzona przez sądy wymagająca użycia większej siły w odpowiednich przypadkach - powiedział Tom Smith, prezes Wrap Industries, producent Bolawrap.

Urządzenie o nazwie Bolawrap wystrzeliwuje linkę o długości ponad dwóch metrów. Oplata ona nogi podejrzanej osoby. Sprzęt działa w odległości od 3 do 7 metrów.

- To narzędzie idealnie wpisuje się w tę lukę. Daje funkcjonariuszom inne możliwości zanim użyją większej siły - dodał.

Sprzęt jest nieco większy od telefonu komórkowego. Zaprojektowano go tak, by można go było łatwo umieścić na pasie policyjnym. Sieć wystrzeliwuje z niego z prędkością około 200 metrów na sekundę.

Producenci zaprezentowali go już w kilkudziesięciu miejscach w USA, Australii i Nowej Zelandii.

Jak informuje agencja Reutersa, do tej pory udokumentowano w USA co najmniej 1081 zgonów po użyciu paralizatora. Tylko w ubiegłym roku było ich 49.