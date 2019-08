Meksyk: W biały dzień ukradli z mennicy monety o wartości 2,5 mln dolarów

Dwóch złodziei wtargnęło do budynku mennicy, zabrali strażnikowi broń, a następnie rzucili go na ziemię. Przestępcy skradli ze skarbca 1567 złotych monet. Jak informuje agencja Reutersa, drzwi do niego były pozostawione otwarte.

Poniżej dalsza część artykułu