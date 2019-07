Gwiazdorzy Arsenalu napadnięci w Londynie

Na nagraniu z kamery monitoringu, które jest rozpowszechniane w mediach społecznościowych widać moment napaści na piłkarzy, do której doszło w dzielnicy Golders Green, ok. 17 czasu lokalnego.

Bandyci mieli zatrzymać samochód, którym jechali piłkarze. Na nagraniu widać, jak Kolasinac wyskakuje z samochodu i stawia opór dwóm uzbrojonym w noże mężczyznom. Obaj mają kaski na głowach - ich tożsamość pozostaje nieznana.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw — James (@smhjaames) July 25, 2019

Rzecznik londyńskiej policji potwierdza, że otrzymała ona zgłoszenie o napaści na piłkarzy i próbie kradzieży.

"Kierowca i jego pasażer zdołali wyjść z sytuacji bez obrażeń i dotarli do restauracji, w której zostali przesłuchani przez policjantów" - głosi komunikat policji.

Z kolei według relacji Sky News bandyci najpierw zatrzymali samochód, a potem próbowali wybić w nim szybę kamieniami i cegłą wyciągniętą z plecaka przez jednego z nich.

Oezil miał rzucić się do ucieczki - a bandyci mieli gonić go na motocyklach do momentu, aż schronił się w restauracji. Wtedy przestępcy uciekli.

Jeden ze świadków twierdzi, że Oezil był przerażony i uciekał, jakby bał się o swoje życie.

Oezil to były wielokrotny reprezentant Niemiec, mistrz świata z 2014 roku. Saed Kolasinac jest reprezentantem Bośni i Hercegowiny.

BBC przypomina, że w 2016 napastnik West Hamu Andy Carroll padł ofiarą przestępcy, który groził mu bronią palną, gdy Carroll wracał z treningu.