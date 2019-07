Kalifornia: Strzelanina na festiwalu kulinarnym

BREAKING: ATF's San Francisco Field Division is responding to the scene of a reported shooting at the Gilroy Garlic Festival in Gilroy, California. pic.twitter.com/fyMR5ZP9r7

#Breaking news . Active shooter at Gilroy garlic festival. People running for safety and hiding.Police responding .Ambulance crews told up to 11 people down . pic.twitter.com/MC1m8Dv1GJ " / Twitter https://t.co/a21YoRfDpi

Personel w Santa Clara Valley Medical Center został poinformowany, że do placówki tej trafią dwie ciężko ranne osoby ze szpitala w Gilroy. Dwoje rannych trafiło do centrum medycznego na Uniwersytecie Stanford.

Jeden ze świadków strzelaniny relacjonował, że po tym, jak padły pierwsze strzały, na festiwalu zapanował "całkowity chaos".

- Odchodziłem od sceny... Dwie minuty później usłyszałem liczne strzały i zobaczyłem dym w powietrzu - mówił Lex De La Herran.

- Początkowo myślałem, że to fajerwerki. Ludzie zaczęli krzyczeć i biec, więc instynktownie zrobiłem to samo. To był całkowity chaos. Mam szczęście, że odszedłem od sceny, gdzie to się stało - dodał.

Sprawcą strzelaniny miał być "biały mężczyzna w wieku ok. 30 lat" - wynika z relacji Julissy Contreras dla NBC. Ona również była świadkiem strzelaniny. - Widziałam jak strzela w każdą stronę. Nie mierzył w nikogo konkretnego - podkreśliła Contreras.

- Strzelał od lewa do prawa, od prawa do lewa. Z pewnością był przygotowany na to, co zrobił - dodała.

Festiwal Czosnku w Gilroy odbywa się co roku od 1979 roku. Na teren Christmas Hill Park, gdzie odbywa się wydarzenie, nie można wnosić broni - jak czytamy na stronie festiwalu.