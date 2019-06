Wrocław: „Je marihuanę i popija ją olejem”. Zatrzymany

Wrocławska policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, który miał przy sobie 50 porcji marihuany. Funkcjonariuszom tłumaczył, że jest to jego "źródło energii".

Jak informuje policja, od mężczyzny wyczuwalny był silny zapach narkotyków, co było powodem zainteresowania policji. - Podczas rozmowy 37-letni wrocławianin oświadczył, że tak pachnie od niego marihuaną tak intensywnie, ponieważ „jest to jego podstawowe źródło energii do życia” - tłumaczy sierż. Krzysztof Marcjan z wrocławskiej policji. Mężczyzna dodał też, że „je marihuanę i popija ją olejem”.

37-latek miał przy sobie kilka opakowań z suszem roślinnym, które ukryte były w kubku termicznym, przypominającym obiektyw aparatu. - Mężczyzna przyznał, że to marihuana, którą zgodnie ze swoimi preferencjami żywieniowymi zawczasu sobie przygotował, jako „drugie śniadanie”. Oświadczył, że gdyby nie przeprowadzana interwencja, to byłby w trakcie posiłku - dodaje Marcjan.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Może trafić do więzienia nawet na 3 lata.