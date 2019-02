Brazylia: Operacja policji w fawelach - 13 zabitych

13 osób zginęło w wyniku operacji, przeprowadzonej w piątek przez brazylijską policję w fawelach Rio de Janeiro.

Policja poinformowała, że przeprowadzała operacje od piątku rano z powodu "strzelaniny w okolicy, spowodowanej rywalizacją dwóch grup przestępczych". Według doniesień lokalnych mediów dwa gangi walczyły ze sobą już od środy.

Poniżej dalsza część artykułu

Na Twitterze policja dodała, że "strzelano do 12 przestępców" podczas operacji. W rejonie faweli Fallet na północy Rio siły bezpieczeństwa zostały "uwikłane w strzelaninę i doszło do bitwy" - poinformowały służby. Po akcji na ulicy znaleziono "10 rannych przestępców" których przewieziono do jednego ze szpitali.

Władze dodały, że w czasie akcji przejęto trzy karabiny szturmowe, 12 pistoletów i sześć granatów. Zdjęcia broni zostały zamieszczone na stronie internetowej policji.

Jedna czwarta populacji Rio, liczącej sześć milionów ludzi, żyje w fawelach. Są to mieszkańcy o niskich dochodach w jednym z najbardziej nierównych pod względem gospodarczym krajów na świecie.

Bezpieczeństwo znacznie spadło od czasu letnich Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku. W zeszłym roku zarejestrowało 63 800 morderstw. Oprócz rosnącej przestępczości, grupy obrońców praw człowieka krytykują siły bezpieczeństwa z powodu nadmiernego - ich zdaniem - użycia siły, szczególnie w fawelach.

W 2017 roku 1127 osób zginęło podczas operacji policyjnych w Rio - jedna z organizacji pozarządowych. Stanowi to wzrost o 90 procent w stosunku do 2014 roku.