17-latka gwałcona dwa miesiące. "Maroko nienawidzi kobiet" AFP

Grupa marokańskich twórców, na czele z pisarzem Abdellahem Taia zaapelowała do marokańskiego rządu, by ten przestał "trzymać się przestarzałych wartości, które zabijają marokańskie dzieci". To reakcja na gwałt zbiorowy, którego ofiarą padła nastoletnia dziewczyna - pisze "The Guardian".