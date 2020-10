Nestlé: Sojusz dla Młodych wesprze ich w czasach pandemii

- Chcemy dać młodym ludziom wiarę w przyszłość, a także możliwość zdobycia umiejętności i doświadczenia - podkreślał Marco Settembri, prezes Nestlé Europe, Middle East and North Africa ogłaszając podczas wtorkowej e-konferencji prasowej nowe zobowiązanie podjęte przez Nestlé i 300 innych firm zaangażowanych w rozwijany od jesieni 2013 r. projekt Alliance for YOUth, czyli Sojusz dla Młodych.

Inicjatywa, dzięki której pierwszą pracę, staż czy praktykę zdobyło już ok. 450 tysięcy młodych ludzi (do 30. roku życia) w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, teraz chce wesprzeć „pokolenie lockdownu”. Tym bardziej, że pandemia zwiększyła liczbę bezrobotnych do 30. roku życia o 28 milionów.

Uczestnicy Alliance for YOUth chcą przynajmniej części z nich stworzyć nowe możliwości zatrudnienia. Do 2025 r. uczestniczące w sojuszu firmy mają zaoferować młodym ludziom z tych regionów 300 tys. miejsc pierwszej pracy, praktyk i staży, a dodatkowo - programy szkoleniowe.

Sam koncern Nestlé zamierza do 2025 r. przyjąć 20 tys. młodych ludzi do pierwszej pracy, a kolejne 20 tys. na staże i praktyki - by promować work based learning - czyli naukę bazującą na zdobywaniu doświadczenia w praktyce. Na razie nie wiadomo, jaka część ofert z nowego programu trafi do Polski.