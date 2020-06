Koronawirus dobry dla win z Bordeaux?

W ostatnich latach ceny Bordeaux spadały, a zwrot na inwestycji dla négociants przestał być aż tak atrakcyjny. Wpłynęły na to czynniki takie, jak odwrót Chińczyków i zmiany w zachowaniu konsumentów na Zachodzie, którzy przerzucili się na wina z innych regionów. To sprawiło, że maleje marża négociants, a wina coraz więcej czasu spędzają w piwnicach czekając na sprzedaż, bo pośrednicy tracą zainteresowanie towarem.

- Gdy pośrednicy mało zarabiają, to nie są zainteresowani dystrybucją twoich win – podsumowuje w rozmowie z „Weekday Times” Stéphanie de Boüard-Rivoal z winnicy Angélus.

I gdy wydawało się, że nie ma dobrego wyjścia z klinczu, a sytuację dodatkowo utrudnił Donald Trump nakładając 25 proc. cła, pojawił się koronawirus. Dla wszystkich zainteresowanych to świetna okazja do korekty. Najwięksi producenci obecni w systemie en premieur porozumieli się i ograniczyli ilość wina dostarczaną na rynek, by uniknąć nadmiaru. Zdaniem Saski de Rothschild z Lafite Rothschild to świetna okazja do przetasowań i sprawia, że 2020 rok zapowiada się pozytywnie dla win z Bordeaux.

A dla miłośników win z tego klasycznego regionu może to oznaczać, że taniej już było.