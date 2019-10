Zełenski nie zagra w drużynie Trumpa

Amerykańskie media nadal śledzą temat kontrowersyjnej rozmowy Trumpa z Zełenskim. Kijów się odcina.

Adwokat prezydenta USA Donalda Trumpa Rudy Giuliani spotkał się w styczniu z byłym prokuratorem generalnym Ukrainy Wiktorem Szokinem, który opowiedział mu interesującą historię. Gdy w 2015 roku prowadził śledztwo w sprawie przekrętów podatkowych w sprawie ukraińskiej spółki Burisma, wydobywającej ropę i gaz, miał zostać poproszony przez ówczesnego ambasadora USA w Kijowie Geoffreya Pyatta, by „prowadził śledztwo ostrożnie". Ukraiński prokurator tłumaczył, że w związku z tym postanowił „nic nie robić". Kilka miesięcy po tej rozmowie miał zostać zdymisjonowany. Treść rozmowy adwokata prezydenta USA z Szokinem opisuje amerykańska stacja Fox News. Poniżej dalsza część artykułu

To ciąg dalszy historii opublikowanego w ubiegłym tygodniu stenogramu lipcowej rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański prezydent namawiał ukraińskiego przywódcę do przeprowadzenia śledztwa w sprawie działalności na Ukrainie Joe Bidena i jego syna Huntera, który był członkiem zarządu spółki Burisma i według amerykańskich mediów pełnił tę funkcję do kwietnia tego roku. Od 2014 roku członkiem zarządu nadal jest tam Aleksander Kwaśniewski. Sprawa ta zdominowała amerykańską kampanię wyborczą, ponieważ z powodu feralnej rozmowy telefonicznej w Izbie Reprezentantów wobec Trumpa wszczęto procedurę impeachmentu. W tej sytuacji pomóc Trumpowi mógłby jakiś ruch ze strony władz w Kijowie, ale wszystko wskazuje na to, że ten ruch nie nadejdzie.

Po dymisji Szokina nowy prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko ogłosił jeszcze w 2016 roku, że sprawa wobec Burismy została zakończona, spółka zapłaciła wszystkie zaległe podatki. Na Ukrainie nie toczyło się też nigdy żadne śledztwo w sprawie Huntera Bidena. Ukraiński dziennikarz i były deputowany Rady Najwyższej Siergiej Leszczenko twierdzi, że Trump za pośrednictwem Giulianiego został wprowadzony w błąd. Co ciekawe, nie tylko przez Szokina, ale i jego następcę Łucenkę, który również miał przekazywać nieprawdziwe informacje adwokatowi Trumpa. W ten sposób, jak twierdzi Leszczenko, dzięki wsparciu Amerykanów chciał zachować stanowisko po wygranej Zełenskiego. Nie zachował. Co więcej, kilka dni temu Państwowe Biuro Śledcze wszczęło wobec niego postępowanie karne, miał być uwikłany w nielegalne interesy z biznesem hazardowym. Wyjechał do Londynu, jak twierdzi, by „podciągnąć angielski".

Łucenko stanowczo zaprzecza temu, co mówi Leszczenko. Ostatnio w wywiadzie dla BBC potwierdził, że spotykał się z adwokatem Trumpa, ale miał powiedzieć, że ewentualne śledztwo w sprawie działalności Bidena i jego syna na Ukrainie „jest jurysdykcją amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości", a nie ukraińskiego. Władze w Kijowie nie komentują w żaden sposób doniesień Fox News.

– Zełenski wstrzyma się od wszelkich komentarzy i nie będzie podejmował żadnych działań. Zostali wplątani w bardzo niebezpieczną historię i raczej będą neutralni w tej sprawie. Przynajmniej powinni tak zrobić, ponieważ gdyby zrobili jakikolwiek nieprzemyślany ruch, Ukraina mogłaby stracić sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone – mówi „Rzeczpospolitej" znany ukraiński politolog Ołeksandr Palij. – Władze mają poważne kłopoty na własnym podwórku – dodaje.