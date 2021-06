Najdłuższy konflikt uziemiony

Amerykański prezydent we wtorek po południu poleciał do Genewy na spotkanie z Władimirem Putinem. Wcześniej przez sześć dni, najpierw w Kornwalii, potem w Brukseli, spotykał się ze światowymi liderami. Szczyt G7, następnie szczyt NATO i szczyt Unia–USA. Ten ostatni służył przede wszystkim dyskusji o sprawach gospodarczych, bo kwestie geopolityczne Biden omawiał z liderami Zachodu na wcześniejszych spotkaniach.

Wojna o subsydia dla Boeinga i Airbusa była jednym z najdłużej trwających sporów w Światowej Organizacji Handlu (WTO). Uznała ona, że obie strony naruszyły reguły wolnego handlu poprzez nielegalnie wspieranie swoich flagowych producentów samolotów: Boeinga w USA i Airbusa w Niemczech, Francji i Hiszpanii. Obie strony miałyby prawo do odwetu – nałożenia karnych ceł na inne produkty. W sumie tych karnych ceł byłoby rocznie 11,5 mld USD. Pieniądze zostały teraz odblokowane bezprecedensowym porozumieniem o zawieszeniu stosowania ceł na pięć lat i zobowiązaniem się do całkowitego rozwiązania sporu w tym czasie.

Nieco trudniej o porozumienie w drugim kluczowym sporze handlowym dotyczącym karnych ceł nałożonych przez USA na stal i aluminium pod pretekstem ochrony interesów bezpieczeństwa. Wiadomo, że nie UE jest tu problemem, ale Chiny i ich nadpodaż stali, i obie strony chcą dyskutować o tym, jak ją ograniczyć. UE w geście dobrej woli zdecydowała kilka tygodni temu o zawieszeniu ceł odwetowych na amerykańskie produkty, w tym motocykle Harley Davidson, sok pomarańczowy czy burbona. Teraz czeka na ustępstwa ze strony USA, czyli zniesienie lub zawieszenie ceł na stal i aluminium. Dla Bidena to trudna decyzja, bo stawką są głosy w stanach tworzących tzw. pas rdzy. To tam ulokowane są stalownie, a głosy wyborców na tym obszarze są ważne dla Partii Demokratycznej. Ale Waszyngton chce rozwiązania sporu i obie strony mają nadzieję, że dojdzie do jakiegoś porozumienia w ciągu kilku miesięcy. – Demokraci są bardziej protekcjonistyczni niż Republikanie, nie mamy tutaj złudzeń. Jednak Biden jest przewidywalny i chce się dogadywać. To jest ogromna zmiana atmosfery — mówi nieoficjalnie wysoki rangą dyplomata UE.