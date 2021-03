Czy szczepionki pomogą w spotkaniu Dudy z Bidenem

W czwartek 20 polskich lekarzy leci do Brukseli, aby rozpocząć szczepienia 3,5 tys. zatrudnionych w najwyższym dowództwie paktu północnoatlantyckiego. Inicjatywa jest kontrowersyjna, bo ma miejsce w środku trzeciej już fali pandemii w Polsce spowodowanej zbyt małą liczbą wakcyn dostarczonych w ramach systemu dystrybucji Unii. 12-milionowa Belgia, która do tej pory przeprowadziła ledwie 1,3 mln szczepień (proporcjonalnie czwarty najgorszy wynik w UE), odmówiła objęcia priorytetowym program zabezpieczeń zarówno pracowników NATO, jak i instytucji unijnych: muszą poczekać na swoją kolei określoną wiekiem.

Ofensywa szczepionkowa naszego kraju nie pozostaje jednak bez związku z próbą naprawienia relacji z Ameryką po dojściu do władzy Joe Bidena – dowiaduje się „Rz" ze źródeł dyplomatycznych. Choć od wyborów minęło już blisko pięć miesięcy, nowy prezydent nie dzwoni do Dudy. Aby nieco obniżyć narastające z tego powodu napięcie, pracownicy kancelarii głowy państwa przedstawiają kolejne terminy spotkania obu przywódców. W połowie grudnia ówczesny szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapewniał „Rz", że dojdzie do niego na dorocznym szczycie bezpieczeństwa w Monachium w lutym. Przez pandemię imprezę jednak odwołano (zorganizowano tylko wirtualną wymianę opinii, bez udziału Dudy). Na początku marca prezydencki minister Andrzej Dera zapewniał z kolei, że Biden i Duda zobaczą się na szczycie NATO w Brukseli w połowie czerwca.