Ludzki problem Bidena

W styczniu służba graniczna naliczyła około 78 tys. migrantów, którzy próbowali przekroczyć granicę ze Stanami Zjednoczonymi – dwa razy tyle co rok temu i najwięcej od dekady o tej porze roku. W lutym doszło do zatrzymania prawie 100 tys. osób, które w USA szukają schronienia przed biedą i przemocą gangów w swoich krajach. Większość migrantów jest odsyłana z powrotem na podstawie restrykcji wynikających z pandemii.

Sytuacja zaczyna przypominać kryzys na granicy w 2014 r., gdy to fala dzieci z południa wypełniła ośrodki zatrzymań. Wtedy, jako wiceprezydent, Joe Biden udał się z wizytą do Gwatemali, gdzie w rozmowach rządowych oznajmił, że „sytuacja wymknęła się spod kontroli i nie może w takiej formie trwać".

Zreformowanie systemu imigracyjnego według wizji Joe Bidena zabierze miesiące albo nawet lata. Jego administracja będzie musiała rozwiązać problem, jaki tworzy się na południowej granicy, mimo że od pierwszego dnia w Białym Domu Biden i jego ekipa publicznie apelują do migrantów udających się na północ, aby nie wyruszali w drogę. – Mamy do czynienia z populacją, która jest zdesperowana – tłumaczy Mayorkas.

Rosnąca liczba migrantów udających się w stronę granicy i dzieci, których nie mieszczą ośrodki opieki, to idealna broń polityczna w rękach republikańskich oponentów, którym zależy na tym, by Biden nie realizował swojej przyjaznej dla imigrantów polityki. Już sygnalizują, że na konsekwencjach polityki imigracyjnej Bidena oprą kampanię w wyborach do Kongresu w 2022 r. Wytykają palcami decyzję Bidena, by stopniowo wpuszczać migrantów ubiegających się o azyl, których przepisy wprowadzone przez Trumpa od miesięcy zatrzymywały w Meksyku. Poprzednik Bidena na antyimigracyjnych sentymentach zbudował swoją kampanię wyborczą w 2016 r. i konsekwentnie realizował antyimigracyjną politykę.