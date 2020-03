Superwtorek w USA: Reaktywacja Joe Bidena

Jak katapulta zadziałały dla Bidena sobotnie zwycięstwo w Karolinie Południowej oraz wsparcie od dwójki kandydatów z umiarkowanego skrzydła partii, którzy sami właśnie się wycofali. Ten faworyt establishmentu po trzech pierwszych głosowaniach pozostawał tak mocno w tyle, że krytycy czekali na jego wycofanie się z kampanii. Najlepiej do tej pory wypadał przedstawiciel lewego skrzydła, senator Sanders.

Teraz Biden wygrał przede wszystkim w stanach południowych: Wirginii, Karolinie Północnej, Tennessee i Alabamie – dowodząc, że ma silne poparcie wśród Afroamerykanów – oraz w Teksasie, gdzie do podziału było 228 delegatów. Okazał się też zwycięzcą w rejonie Nowej Anglii i na środkowym zachodzie m.in. w Minnesocie i Massachusetts – stanie senator Elizabeth Warren. Co ciekawe, w wielu stanach wygrał zdecydowanie łatwo i to przy minimalnym wkładzie w kampanię.