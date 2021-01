Kto tworzy ekipę Bidena?

Kim są ludzie z administracji prezydenta Joe Bidena?

Antony Blinken, Sekretarz stanu Rodzina wiąże go z Polską: jego ojczym, Samuel Pisar, wpływowy prawnik zmarły w 2015 r., pochodził z Białegostoku i tylko cudem wyszedł żywy z Auschwitz i Majdanku. Dzięki niemu Blinken część dzieciństwa spędził w Paryżu i mówi doskonale po francusku. To zdecydowany zwolennik umocnienia więzi transatlantyckich: z Europą robiłby wszystko, od powstrzymania Chin po walkę z ociepleniem klimatu. W 2013 r. namawiał Baracka Obamę do interwencji w Syrii, aby powstrzymać użycie broni chemicznej przez Baszara Asada, po części pod wpływem opowieści Pisara o tym, jak Niemcy mordowali gazem Żydów. Przez wiele lat był asystentem Bidena, gdy ten przewodniczył komisji spraw zagranicznych Senatu. Antony Blinken AFP Poniżej dalsza część artykułu

Lloyd Austin, Sekretarz obrony Afroamerykanin nie stał jeszcze na czele Pentagonu. Aby tak się stało, nie wystarczyła chęć uhonorowania przez prezydenta mniejszości, która zawsze na niego głosowała. Potrzebny był znakomity kandydat. Austin, absolwent prestiżowej akademii wojskowej West Point, wsławił się m.in. decydującą rolą w szturmie na Bagdad w marcu 2013 r. Bidena poznał siedem lat później już jako dowodzący wojskami USA w Iraku. Połączyła ich nie tylko katolicka wiara, ale też sceptycyzm wobec interwencji USA na Bliskim Wschodzie oraz przywiązanie do budowy sojuszu. Biden docenił też u Austina gotowość do krytykowania polityków, jeśli na to zasługują. Lloyd Austin AFP

Janet Yellen, Sekretarz skarbu To kolejny pierwszy raz w administracji Bidena: na tym stanowisku Ameryka jeszcze nigdy nie widziała kobiety. Prezydent się na to zdecydował z uwagi zarówno na kompetencje Yellen, jak i poglądy gospodarcze. Uczennica Josepha Stiglitza na Uniwersytecie Yale ma za sobą wiele prestiżowych stanowisk, w tym kierowanie Rezerwą Federalną. Zwolenniczka teorii Keynesa, interwencji państwa w gospodarce, zawsze uważała, że ograniczenie bezrobocia jest ważniejsze niż bezwzględne zbijanie inflacji. Teraz zapowiada ogromny pakiet subwencji państwowych, aby jak najszybciej przełamać kryzys. Wall Street już zareagował na to zwyżkami. Pochodzi z żydowskiej rodziny mającej korzenie w Polsce. Janet Yellen AFP

Debra Halland, Sekretarz ds. wewnętrznych Przedstawiciel rdzennej ludności indiańskiej jeszcze nigdy nie należał do gabinetu prezydenta. Halland będzie miała zadanie szczególne: choć po części zadośćuczynić krzywdom wyrządzonym przez Waszyngtom pierwotnym mieszkańcom Ameryki. Sama wywodzi się z ludu Laguna, jednego z 574 plemion uznanych przez władze USA. To łącznie 5,2 mln osób, 2 proc. amerykańskiego społeczeństwa. Jej babcia, jak wielu innych Indian, została siłą wyrwana ze swojej rodziny i umieszczona w katolickim internacie. – Moi poprzednicy na stanowisku sekretarza ds. wewnętrznych stosowali politykę: integrować ich albo eksterminować – powiedziała Halland w Senacie. Debra Halland AFP

Alejandro Mayorkas, Sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Na tym stanowisku nie było do tej pory nie tylko Latynosa, ale w ogóle imigranta w pierwszym pokoleniu. Decydując się na taką nominację, Biden chce całkowicie się odciąć od polityki swojego poprzednika, który Meksykanów przybyłych do USA nazywał „gwałcicielami" i zaczął budowę muru na granicy z południowym sąsiadem. 61-letni Mayorkas urodził się na Kubie i z rodzicami uciekł do USA po przejęciu władzy przez Fidela Castro. Blisko związany ze wspólnotą latynoską, był m.in. prokuratorem. Prezydent ma nadzieję, że te dwie cechy pozwolą mu w taki sposób poluzować politykę migracyjną, aby przełamać napięcia z Meksykiem, ale bez uruchamiania wielkiej fali przyjezdnych. Alejandro Mayorkas AFP